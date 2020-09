Billy Crawford papa pour la 1ère fois, premières photos de son fils

Billy Crawford est le plus heureux des hommes. Le chanteur philippino-américain de 38 ans vient de devenir papa pour la première fois. Il a fait la précieuse annonce vendredi 11 septembre sur Instagram, en dévoilant plusieurs clichés de l'accouchement. On peut voir non seulement les premières photos du bout de chou mais également découvrir les coulisses de l'accouchement. On le voit notamment tenir son épouse Coleen, sans doute pour lui donner de la force pendant l'accouchement. La jeune maman semble heureuse et épuisée après avoir donné la vie.

L'ex de Lorie - qui vient elle aussi de devenir maman - a également dévoilé le sexe et le prénom de son enfant. Un petit garçon qui s'appelle Amari. En légende de plusieurs clichés, l'interprète de Trackin' partage son bonheur : "Les mots ne peuvent pas exprimer mon état à l'heure actuelle. Merci mon Dieu de nous avoir donné cet ange. Aussi, toute mon admiration à ma femme, forte, intrépide, magnifique et affectueuse. J'ai tellement de respect et de reconnaissance pour toi. Je suis tellement fier d'être ton mari et d'être le père de mon ange Amari. Je suis fier de toi."

Le lendemain, il a posté de nouvelles photos de son fils Amari et a continué à partager son bonheur : "Les derniers jours ont été l'expérience la plus mémorable de ma vie. Pour commencer, je ne peux pas remercier suffisamment Dieu de m'avoir offert une femme fabuleuse. Je ferai tout pour toi mon amour". Il plaisante aussi sur le fait que son bébé ne lui ressemble pas du tout : "Dommage qu'il ne me ressemble pas du tout hahah au moins il te ressemble Coleen, et ça me va!".

Le chanteur et Coleen, qui est comédienne, avaient annoncé qu'ils attendaient un enfant cet été. Ils avaient même partagé des photos de la baby shower de Coleen, lors de laquelle ils ont annoncé attendre un garçon.

Toutes nos félicitation aux jeunes parents.