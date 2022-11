Billy Crawford cash face au refus de Lorie de danser avec lui : "Si on s'est séparé, ce n'est pas pour rien..."

Ce vendredi 11 novembre 2022, Billy Crawford a remporté la saison 12 de Danse avec les stars. En duo avec l'incroyable Fauve Hautot qui en est à sa quatrième victoire, l'interprète de Trackin' a fait vibrer le public de bout en bout. Il a été interviewé après son succès par Télé Star qui a recueilli toutes ses impressions post-show. Il a également accepté de réagir sur une information que son ex, Lorie Pester, a révélée il y a quelques jours...

Quand Billy Crawford, 40 ans, a été désigné gagnant de Danse avec les stars, l'artiste philippino-américain a d'abord eu un temps d'arrêt, des secondes qui lui ont été nécessaires pour réaliser qu'il était le vainqueur. En larmes, il a reçu tout l'amour de son épouse Coleen à qui il doit tout. "Elle a tout géré pendant trois mois pour que je puisse vivre cette aventure. Elle a tout supporté, s'est occupée de notre fils [Amari, 2 ans, ndlr] donc je lui dois beaucoup", a expliqué le chanteur à Télé Star.

Mon corps est cassé

Fort d'un travail acharné, Billy Crawford est apparu devant les caméras français au top de sa forme, lui qui a perdu ses kilos en trop d'une autre époque avec un régime strict. Après dix semaines de compétition, il s'apprête à rentrer chez lui et pourra prendre soin de son corps : "Je vais enchaîner les séances de kinésitéraphie car je suis épuisé, mon corps est cassé. J'ai mal partout et surtout au dos. C'était le prix à payer donc je ne regrette rien. C'est une aventure qui n'est pas facile physiquement. À 40 ans, j'ai tout repris à zéro."

En fin d'interview, Billy Crawford ne peut échapper à LA question : ses relations avec son ancienne compagne Lorie Pester. Les deux stars ont été en couple de 2002 à 2004, devenant un duo adoré des jeunes et qui continue de susciter de la nostalgie. Au cours d'un live sur YouTube, Lorie Pester, en couple depuis plusieurs années et maman de Nina, avait révélé que la production de TF1 lui avait proposé de venir danser dans l'émission avec son ex, une idée qu'elle avait trouvée "gonflée". Billy Crawford a réagi à sa décision de ne pas participer au show : "Ce n'est pas la mienne... Chacun a sa vie désormais et ça fait plus de vingt ans qu'on ne s'est pas vus ni parler. Je me suis concentré sur mon travail, mon métier, ma vie depuis. Elle a une famille, j'ai la mienne et si on s'est séparé ce n'est pas pour rien..." Une réponse on ne peut plus directe à Lorie !