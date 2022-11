Billy Crawford gagnant de DALS en larmes dans les bras de sa femme, elle dévoile sa réaction sans demi-mesure

C'est officiel ! Les grands gagnants de la 12ème saison de Danse avec les stars sont Billy Crawford et Fauve Hautot. Gagnante pour la 4ème fois de la compétition, la danseuse a sauté dans les bras de Tayc, gagnant de l'année précédente, à l'instant où Camille Combal a annoncé sa victoire. En pleurs, l'interprète du titre Trackin' a couru vers sa famille et en particulier vers sa femme Coleen avec laquelle il est marié depuis 2018.

Sur Instagram, la jeune femme originaire des Philippines a partagé un cliché de son époux en le félicitant pour sa grande victoire. "Les mots ne peuvent exprimer à quel point je suis FIERE de toi, mon amour ! Non seulement pour avoir gagné cette compétition difficile, mais aussi pour être devenu la personne que tu es devenue : un homme gentil et humble qui travaille dur, qui rêve grand pour sa famille, qui vise les étoiles et qui s'assure d'élever autant de personnes que possible en cours de route. Tu es une personne extraordinaire, et je suis tellement heureuse que notre fils puisse t'admirer et t'avoir comme papa. Tu me surprends à chaque fois. Je t'aime, et je suis si heureuse pour toi ! Tu mérites tout cela et plus encore." a-t-elle écrit avec beaucoup d'amour.