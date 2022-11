Billy Crawford, aminci, révèle le secret de sa perte de poids radicale : "Je ne suis pas malade, ni toxicomane"

"Quand tu ne consommes pas d'alcool et que pendant 6 mois tu ne consommes pas de sucre venant des fruits, du riz, des pâtes, du pain, de l'alcool, tu vas maigrir. Tu vas perdre beaucoup de poids. J'ai maigri et j'ai essayé de perdre du poids pour ma santé, pour moi-même" a confié le danseur.

Evoquant sa famille et en particulier son papa, il déclarait : "J'ai fait une promesse à Dieu et j'ai vu la détérioration de mon père aussi. J'ai vu sa santé se détériorer à cause des cigarettes, à cause de l'alcool, cela m'a fait penser que je veux être un père. Je veux avoir une famille. J'ai envie d'avoir une famille à l'avenir. Et quand Dieu m'a donné Coleen, et que tout a commencé, c'était comme si je renaissais."

Un régime drastique qui a totalement changé le corps et l'esprit du chanteur devenu papa le 10 septembre 2020 d'un garçon prénommé Amari.