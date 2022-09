Billy Crawford (Danse avec les stars) : Sa femme jalouse ? "Elle fait pire que moi !" (EXCLU)

Après deux décennies d'absence, Billy Crawford fait son grand retour en France. Pas question pour le chanteur de Trackin' de monter sur scène mais plutôt de fouler le parquet de TF1 puisqu'il est au casting de la douzième saison de Danse avec les stars ! Avec sa partenaire Fauve Hautot, l'animateur star des Philippines entend bien faire le show chaque semaine et pourquoi pas remporter le titre de grand gagnant. Pour Purepeople.com, il évoque cette nouvelle expérience ainsi que son quotidien de père de famille, lui qui a un petit garçon prénommé Amari, fruit de ses amours avec sa belle Coleen Garcia, actrice de métier.

Comment avez-vous vécu ce premier prime ?

Alors j'ai fait un grand dodo juste après (rires) ! J'étais tellement fatigué. Mais je suis aussi tellement content de ce premier prime. Vivre cette soirée, c'est beaucoup de pression parce que maintenant il faut que je fasse mieux. Ça me fait peur, un peu (rires).

Quels candidats redoutez-vous le plus ?

Je dirais Carla Lazzari et Stéphane Legar. Par rapport à leur niveau de danse. Mais aussi parce qu'ils sont jeunes, Carla n'a que 17 ans ! Tous les candidats ont quelque chose de spécial, mais c'est vrai qu'il y a un truc en plus avec ces deux-là. Ils ont l'habitude de performer et ça se voit.

Qu'avez-vous pensé de l'accueil du public français ?

J'adore le public français ! Ils sont tellement fous. Après plus de 20 ans, ils me donnent encore beaucoup d'amour.

Sur Twitter, vous faites l'unanimité ! Et les internautes sont nombreux à ne pas croire que vous avez 40 ans... Quel est votre secret ?

(Rires) Je n'ai pas de secret. Je suis peut-être plus positif maintenant qu'avant, ça doit jouer. Et il y doit y avoir un peu de mes gènes asiatiques ! Mais je confirme, je suis né en 1982, j'ai vraiment 40 ans !

Vous êtes en duo avec Fauve Hautot, comment cela se passe-t-il entre vous ?

C'est un grand plaisir pour moi de danser avec quelqu'un comme ça. Elle est perfectionniste, tellement forte, bien dans son esprit... C'est une gagnante, une championne. Pour moi, c'est le top of the top. J'ai déjà appris beaucoup de choses avec elle.

Que pensez-vous des rumeurs disant que Fauve Hautot hérite toujours des meilleurs danseurs ?

Je ne sais pas trop quoi en penser... Je n'ai pas regardé toutes les saisons de Danse avec les stars. Je n'ai vu que quelques extraits sortis aux Philippines, chez nous il n'y a pas cette émission. J'ai vu M Pokora, Alizée, Tayc et c'est tout. J'ai entendu parler de ces rumeurs comme quoi Fauve Hautot danserait avec les meilleurs candidats. Ce n'est pas vrai ! Car cette année, il y a Carla, Stéphane et bien d'autres qui sont très forts. Je pense qu'on ne peut pas dire ça, pour moi ce n'est pas vrai. En plus on dit que je suis fort mais pas vraiment : oui j'ai dansé pendant 30 ans, mais je n'ai jamais fait de danses de salon comme dans l'émission.

Il arrive qu'un duo soit complice sur scène et que cela engendre de la jalousie dans le couple... Qu'en est-il de votre femme ?

Ma femme n'est pas du tout jalouse. Elle est actrice, donc elle fait bien pire que moi avec ses partenaires (rires). On se supporte et on s'encourage dans nos projets, dans les bons comme les moins bons moments.

Comment a-t-elle réagi à l'annonce de votre participation à Danse avec les stars en France ?

Elle est tellement heureuse, fière et contente ! Elle me pousse à aller de l'avant. C'est aussi pour ça qu'elle m'accompagne ici, je ne peux pas assurer le spectacle sans ma famille. Ma femme, mon fils, son père, sa mère, son frère... J'ai amené toutes les Philippines avec moi (rires) !

Vous avez ensemble un petit garçon, Amari (2 ans). Quel papa êtes-vous avec lui ?

Je suis un papa blagueur ! Je rigole tout le temps, on court, on s'amuse... Je suis un papa de ouf (rires) !

Vous étiez connu comme chanteur à l'époque... Pourquoi avoir abandonné la musique pour l'animation aux Philippines ?

Pendant cinq ans je n'ai pas arrêté : j'ai enchaîné les tournées, j'ai fait trois albums... Et j'ai eu besoin d'un peu de repos, d'un ou deux ans. Puis aux Philippines, on m'a proposé de présenter des émissions de télé. Il ne s'agissait pas de chanter ni de danser, juste d'animer. Alors j'ai dit oui, pourquoi pas. Je suis rentré dans mon pays en 2006 et le succès ne s'est pas arrêté ! Finalement, après tout cela, je reviens en France dans Danse avec les stars !

Comment vivez-vous votre notoriété à tous les deux aux Philippines ?

On s'amuse ! Mais c'est du travail aussi d'assurer une carrière. Ma femme va rentrer au pays en décembre pour tourner un nouveau film, moi j'ai enregistré quatre émissions de télé avant de venir... Je passe encore à la télé aux Philippines en ce moment, alors que je suis dans Danse avec les stars.

Quels sont vos projets pro et perso pour la suite ?

Je prépare un album. J'ai enregistré deux single aux Etats-Unis et aux Philippines. Ça sortira peut-être bientôt, pendant la diffusion de DALS. Et puis il y a des choses un peu différentes qui sont attendues, j'ai fait des collaborations qui changent. Il en pas oublier que j'ai 40 ans maintenant (rires) !

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.