Billy Crawford désavantagé dans Danse avec les stars : il part avec de sacrés handicaps

C'est le grand jour. Ce vendredi 9 septembre, TF1 donne le coup d'envoi de Danse avec les stars 2022. L'occasion de retrouver la star internationale Billy Crawford, notamment connu pour son tube Trackin'. Bien qu'il soit motivé de la tête aux pieds, le chanteur de 40 ans part avec un handicap.

Avant le lancement, Billy Crawford s'est confié à nos confrères du Parisien et il n'a pas caché sa joie de faire son retour en France pour cette belle aventure. Pour l'occasion, il a embarqué toute sa famille, dont sa femme Coleen Garcia (29 ans) et leur fils Amari (2 ans). TF1 a pris un appartement pour les loger le temps du tournage. "Si mon fils de deux ans ne m'avait pas suivi, je n'aurais pas pu accepter", a-t-il précisé. Le charmant brun a ensuite révélé que ce n'est pas la première chaîne qui est venue le chercher. C'est lui qui a postulé tout en sachant que cela allait être éprouvant. D'autant plus qu'il n'est pas en forme à 100% physiquement. "(Il enlève sa basket, puis deux chaussettes enfilées l'une sur l'autre et nous montre un doigt de pied... noir ! ) Je danse depuis 30 ans et c'est la première fois de ma vie que cela m'arrive ! En plus, je me suis cassé les deux chevilles, une à la danse, une à moto. J'ai deux chaussettes pour cela (il se lève et fait craquer plusieurs fois ses os). J'ai 40 ans mais mes pieds en ont 70 ! Sans compter les ligaments croisés abîmés, comme les footballeurs (rires)", a-t-il déclaré.

Malgré tout, Billy Crawford compte bien remporter l'aventure. Pour se donner toutes les chances d'y arriver, il mange notamment plein de protéines. L'ancien compagnon de Lorie Pester a aussi regardé les prestations de Matt Pokora (gagnant de la saison 1) et a contacté Tayc (vainqueur de la dernière édition). "Ensuite, qui sait si en janvier, je ne vais pas demander encore du travail à TF1 ? (Il rit) Moi aussi, je veux faire Mask Singer... Pour Miss France, je suis trop vieux. Dommage parce que je sais défiler (rires) !", a-t-il poursuivi. Ce qui est certain, c'est qu'il profitera de ce coup de projecteur pour dévoiler de nouvelles chansons.