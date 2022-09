Billy Crawford très gêné par une question sur son ex Lorie : " Ma femme est là !"

Incroyable mais vrai : Billy Crawford est l'un des candidats de la 12e saison de Danse avec les stars... et il est de retour en France, déjà, pour s'entraîner d'arrache-pied. Fut un temps, il n'était pas très étonnant de croiser l'artiste en nos frontières puisqu'il y connaissait un succès fou, notamment avec son tube Trackin', et qu'il était amoureux d'une petite frenchie. Mais cette période est révolue et voilà bien longtemps qu'il n'est plus en couple avec Lorie Pester. Chacun a, depuis, largement refait sa vie.

Elle a une famille et moi aussi

Billy Crawford et Lorie ont été in love entre 2002 et 2004. Interrogé à propos de cette idylle à nos confrères de Télé Star, il a expliqué qu'il n'avait pas spécialement gardé contact avec son ex. "Non pas du tout, assure-t-il. Elle a une famille et moi aussi. J'ai 40 ans et 'Moi je préfère rester toute seule'. On s'est mutuellement félicités quand nos enfants sont nés mais c'est tout. Ma femme est là !" De l'eau a coulé sous les ponts et Lorie est effectivement devenue maman d'une petite Nina, en août 2020. Quelques semaines plus tard, Billy accueillait son petit Amari dans sa vie. Pourra-t-il, pour autant, compter sur le vote de Lorie Pester afin de le mener vers la victoire, et succéder, enfin, à Tayc - qui a remporté la saison 11 en 2021 - ? L'avenir nous le dira.

Si Billy Crawford veut soulever la coupe en fin d'émission, il faudra compter sur un peu plus que le soutien de Lorie. Il faudra convaincre les téléspectateurs, bien sûr, mais également le nouveau jury du programme, composé par François Alu, Bilal Hassani, Chris Marques et Marie-Agnès Gillot. "C'est un immense challenge pour moi, assure le chanteur philippino-américain. J'avais envie d'expérimenter de nouvelles choses et découvrir d'autres façons de danser. Ça fait presque trente ans que je suis artiste mais je n'ai jamais rien fait de tel. Ça va me permettre d'avoir plus confiance en moi. Bien sûr, je le fais aussi pour ma famille." Pour rappel, Lorie avait, elle aussi, tenté l'aventure. Elle n'avait hélas obtenu que la 4e place du classement de la 3e saison dans les bras de Christian Millette...