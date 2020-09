Billy Crawford papa : bébé au coeur d'une pub, sa femme affiche son ventre plat

Le 11 septembre 2020, Billy Crawford dévoilait qu'il était devenu père. Sur Instagram, il annonçait que sa femme Coleen Garcia avait donné naissance à un petit garçon. Un bébé prénommé Amari. Depuis, l'inoubliable interprète du tube Trackin' dévoile les coulisses de son bonheur familial à ses fans.

Complètement gaga, Billy Crawford n'hésite pas à partager des photos et des vidéos son tout petit garçon. Jeudi 17 septembre, il publiait un cliché représentant son épouse allongée avec le nourrisson. "Regardez ces deux magnifiques anges aaaaahhhhh....", a-t-il commenté. Quelques jours plus tôt, il avait même déjà intégré son petit Amari... à un partenariat publicitaire ! "Je ne pourrais vraiment pas être plus heureux, car je n'arrête pas de sourire ! Héhé Merci à mon frère @drstevemarkgan et toute l'équipe de @gaocdental qui sont toujours là pour nous faire sentir choyés et détendus ! #ShareTheGAOCSmile", écrivait l'ex-amoureux de Lorie - elle-même récemment devenue maman - en légende d'une photo où il tenait son bébé dans les bras, en faisant la promotion d'un cabinet dentaire.

De son côté, Coleen Garcia a surpris ses fans en postant dans la story de son compte Instagram une photo d'elle, le ventre à l'air. Ce qui capte surtout l'attention, c'est qu'il est déjà presque parfaitement plat ! La jeune femme de 28 ans, comédienne, animatrice télé et mannequin aux Philippines, a écrit : "Complètement remise et sur mes deux pieds ! Je ressens une force un peu différente maintenant. Mon corps a vécu beaucoup de choses ces derniers mois, et je n'avais jamais ressenti autant d'amour et de respect pour lui. Je me vois désormais sous une toute nouvelle lumière. Cela a été un incroyable parcours d'appréciation de soi et d'amour propre."