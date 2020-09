Billy Crawford : L'ex de Lorie bientôt papa !

Deux ans après leur mariage, Billy Crawford et sa femme Coleen Garcia sont gâtés par la vie : madame est enceinte. Une heureuse annonce faite sur Instagram. Le chanteur a partagé des photos de son épouse, dévoilant son beau baby bump.

Dimanche 6 septembre 2020, c'est donc sur son compte suivi par 2,4 millions d'abonnés que Billy Crawford a posté deux photos tirées d'un shooting de grossesse. Large sourire aux lèvres, on pouvait voir l'artiste en costume tenant sa femme Coleen Garcia dans ses bras, elle-même tenant son ventre de femme enceinte déjà bien développé. En légende, il écrit : "Les mots ne peuvent exprimer la gratitude que je ressens pour cette magnifique épouse et mère en devenir. Merci pour tes sacrifices, ta patience, ton amour, ton soutien, tes inquiétudes et ta forte. Ma seule prière dans la vie est consacrée à devenir un bon père et plus encore un bon mari. Je t'aime, ma reine. Tu es absolument sublime. #MonTout. Les jours à venir s'annoncent palpitants !"

En juin dernier il avait déjà évoqué la grossesse de sa femme, âgée de 28 ans et qui exerce le métier d'actrice, animatrice télé et mannequin aux Philippines. Alors que Billy Crawford et sa femme s'offraient une baby shower, on découvrait que la belle était enceinte d'un petit garçon.

Billy Crawford, que les Français connaissent pour avoir été un temps l'amoureux de la chanteuse Lorie et pour le tube Trackin', a réussi à se faire une belle place dans le show business dans son pays. Ainsi, à la télévision, il a animé des émissions comme Pilipinas Got Talent ou Idol Philippines et a également été juge dans le programme World of Dance Philippines. Côté musique, il a sorti un album intitulé Work in Progress en 2019.