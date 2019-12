Billy Crawford : Le cadeau hors de prix offert par sa femme

Certes le compte à rebours vers Noël a commencé et les calendriers de l'Avent commencent à s'ouvrir mais, pour le chanteur Billy Crawford (37 ans), c'est carrément déjà le grand jour avant l'heure ! Sa femme, Coleen Garcia, l'a gâté d'un cadeau particulièrement onéreux.

Sur Instagram, l'inoubliable interprète du tube Trackin a posté un message avec deux photos le représentant au côté de son épouse et de leur chien. "Le plus cool de tous les plus cools Noël en avance ! Je roule depuis treize ans mais j'ai arrêté et vendu toutes mes bécanes depuis que ma femme et mois sommes ensemble. Mais Dieu a été de notre côté et mon épouse m'a offert un MV Agusta dragster, designé par Pirelli pour Noël ! QUOIIIII ?!? Oui, je confirme que j'ai la meilleure femme du monde ! Ma vie, mon histoire sont pleines de couleurs grâce à ce que Dieu fait pour nous et notre famille. Merci Jésus pour ma magnifique épouse, mon chien et mon nouveau jouet", a-t-il écrit.

La moto mise en avant par Billy Crawford est estimée aux alentours de 20 000 euros. Un beau cadeau de la part de sa femme Coleen Garcia (27 ans) - le couple s'est marié en 2018 - laquelle est actrice, animatrice télé et mannequin aux Philippines.

Depuis son énorme tube, l'ex de la chanteuse et comédienne Lorie Pester fait surtout carrière dans son pays. A la télévision, il a animé des émissions comme Pilipinas Got Talent ou Idol Philippines et a été juge dans World of Dance Philippines. Côté musique, il a sorti cette année un nouveau single intitulé Filipina Girl tiré de son album Work in Progress.

Thomas Montet