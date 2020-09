Lorie Pester maman : remise en forme après l'accouchement

Malgré l'endométriose dont elle est atteinte, Lorie Pester vient de devenir maman pour la toute première fois. La chanteuse et comédienne de 38 ans a donné naissance à une petite fille prénommée Nina, comme elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux, le 11 septembre dernier. Après avoir révélé la bonne nouvelle à ses fans - une surprise, alors qu'elle n'avait même pas montré un bout de baby bump sur Instagram -, voilà que Lorie Pester en a dit un peu plus sur son quotidien de jeune maman.

Ce lundi 14 septembre 2020, l'interprète de Toute seule a indiqué qu'elle avait repris le sport, après un an d'inactivité. "Après un an sans sport et des bonnes doses d'hormones par piqûre grâce auxquelles j'ai bien gonflé [mais qui lui ont permis de tomber enceinte, NDLR], je reprends le sport doucement. Marche rapide avec poussette ('rapide' façon de parler bien sûr, j'ai fait ce que j'ai pu). J'ai bien transpiré, ça m'avait tellement manqué", a écrit Lorie Pester en partageant les données de sa première séance, dans sa story Instagram. "Eh oui, il va falloir que je sois en forme avec tous les projets que je vous réserve", "on lâche rien", commente-t-elle ensuite.

On voit d'ailleurs que la jeune maman a parcouru une distance de 5 kilomètres en seulement 47 minutes. Avec une vitesse moyenne de 6,5 km/h, Lorie Pester aura brûlé 391 calories. Un joli bilan juste après un accouchement et au terme d'une année d'abstinence.