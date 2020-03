Lorie Pester, un bébé malgré l'endométriose : "J'ai des envies d'enfants"

Dans une longue interview accordée à Nous Deux, parue le 31 mars 2020, Lorie Pester annonce son grand retour dans Demain nous appartient, célèbre feuilleton de TF1. La chanteuse et comédienne de 37 ans s'y confie aussi sur son combat contre l'endométriose, qui complique son parcours pour devenir maman. Heureusement, elle peut compter sur le soutien indéfectible de sa famille et de son compagnon.

"J'avais besoin de retrouver une vie quotidienne normale, de rentrer chez moi le soir pour profiter de tout le monde (...) Aujourd'hui, je suis heureuse, c'est sûr. Et j'aimerais bien que mon compagnon soit le père de mes enfants", explique Lorie Pester à Nous Deux.

Atteinte d'endométriose, l'interprète de Ne me lâche pas révèle avoir "congelé" ses ovocytes "avec l'idée de sauver ce qu'il restait". "Entre mon âge et l'endométriose, les médecins m'avaient dit qu'il serait bien de m'en préoccuper. Prendre cette décision m'a enlevé un poids des épaules par rapport à l'horloge biologique", poursuit l'ancienne candidate de Danse avec les stars (TF1), qui oeuvre pour que cette pratique soit plus largement autorisée en France.

Faire congeler ses ovocytes a été libérateur pour Lorie Pester, qui a ainsi pu trouver l'amour sereinement. "J'étais célibataire quand j'ai pris rendez-vous avec la clinique en Espagne. Je n'avais pas envie de trouver un homme et de lui demander tout de suite s'il voulait des enfants. C'est un peu agressif comme technique de drague. Aujourd'hui, j'ai des envies d'enfants mais avec l'endométriose et plein d'autres choses, c'est un peu compliqué. On verra ce que la vie nous réserve", conclut-elle.

