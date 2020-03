Ingrid Chauvin : TF1 dévoile le sexe de son bébé dans Demain nous appartient

Une jolie nouvelle tombe enfin près des quais du port de Sète. Dans la série Demain nous appartient, diffusée sur TF1, entre les mille et des enquêtes et filouteries occitanes, une femme a le sourire aux lèvres. Cette femme, c'est Chloé Delcourt, interprétée par Ingrid Chauvin, actuellement enceinte. Dans une vidéo scoop diffusée par la chaîne, la professeure de SVT vient d'apprendre le sexe du bébé qu'elle porte et invite ses grandes copines à célébrer la nouvelle. Maxime – Clément Rémiens – et Judith – Alice Varela – s'apprêtent donc à devenir les grands frère et soeur... d'une petite fille !

Dans cette courte séquence, Chloé Delcourt dévoile son secret à Rose et Sandrine et trinque – au jus de pomme, attention – à cette petite princesse qui s'apprête à rejoindre la famille. Le problème, c'est qu'Alex – Alexandre Brasseur –, le futur papa, tient à découvrir le sexe de l'enfant le jour de la naissance... et qu'une petite partie de la ville est désormais au courant, dans son dos. On a bien cru que cette révélation n'aurait jamais lieu. Il y a quelques semaines, Ingrid Chauvin expliquait qu'elle-même n'avait pas été mise au courant par les scénaristes. "On ne m'a toujours rien dit, précisait-elle. Si ça se trouve, on va le découvrir le jour de l'accouchement. Les auteurs sont capables de nous faire mariner ! Ce qui est drôle, c'est qu'il m'arrive d'y penser et de me demander si tout va bien se passer, s'il va y avoir une césarienne ou pas ?"

Cette réponse, Ingrid Chauvin risque bien d'attendre un moment avant de l'obtenir. Actuellement, en raison de la pandémie du coronavirus, les acteurs de Demain nous appartient sont, comme tous les Français, confinés chez eux. Le sexe de cet enfant fictif est d'ailleurs le cadet des soucis de la comédienne, morte d'inquiétude pour tous ceux qui souffrent de cet isolement. "Pour les enfants, le confinement n'est pas toujours marrant. Et pour les enfants victimes de violences, il peut s'avérer littéralement dangereux. Si vous entendez des pleurs anormaux, des cris. N'attendez pas, appelez le 119", a-t-elle préféré prévenir. Quant au retour de la série sur TF1, seul le temps nous en dira davantage...