Coronavirus : Demain nous appartient touchée, TF1 prend une décision radicale

Du jamais vu ! Depuis la propagation du coronavirus à travers le monde entier, les gouvernements prennent des mesures exceptionnelles. Fermeture des écoles et des frontières mais aussi des cafés et des restaurants... les pays sont en stand-by. En France, le secteur du petit écran n'a pas été épargné et des séries les plus célèbres vont devoir êtres suspendues un temps. C'est ce que révèlent nos confrères de Puremédias ce vendredi 13 mars 2020.

D'après leurs informations, la production de Demain nous appartient (TF1), Newen, a pris la décision d'interrompre le tournage dès lundi prochain, et ce, pour une durée minimum de 14 jours. "La diffusion des épisodes se poursuit cependant à l'antenne, à commencer par l'épisode prévu ce soir dès 19h20", précise le site spécialisé en médias. Une information confirmée par le compte Twitter officiel de Demain nous appartient. "Avis aux fans ! Le tournage de #DNA suspendu pendant 15 jours mais la diffusion des épisodes est maintenue tous les jours de la semaine à l'horaire habituel", lit-on.

Ce jugement radical a été pris à la suite de l'allocution d'Emmanuel Macron jeudi soir mais aussi de celle de son Premier ministre, Edouard Philippe, au JT de 13H de Jean-Pierre Pernaut. Ce dernier a annoncé l'interdiction de tout rassemblement dépassant les 100 personnes. Chose que ne peut respecter la série Demain nous appartient qui nécessite des équipes de techniciens, de figurants et bien entendu d'acteurs. Le même sort a été réservé à la fiction de France 2, Un si grand soleil. Le Parisien a révélé qu'une pause indéterminée avait été annoncée à partir de ce lundi. "La Deux sera en mesure de remettre rapidement les épisodes à l'antenne quand la situation s'améliorera. Et redémarrera la production", selon le quotidien. Quant à Plus belle la vie, France 3 va poursuivre la diffusion et le tournage tout en instaurant des mesures sanitaires renforcées.