Ingrid Chauvin inquiète : le confinement "dangereux" pour certains enfants

Ce n'est pas la première fois qu'Ingrid Chauvin défend les enfants. L'été dernier, la maman de Tom (3 ans) avait poussé un gros coup de gueule. Elle qui n'a pas pu adopter un enfant, avait publié sur Instagram le témoignage d'une jeune fille qui a été placée en famille d'accueil et celui d'une femme travaillant dans une pouponnière et avait écrit : "Voilà le genre de messages que je reçois régulièrement et qui me fend le coeur ! Mais où se trouve la protection de l'enfance en France !!!! À quand une réelle considération envers ces enfants qui ne demandent qu'une chose être aimés et avant tout respectés ... j'ai honte de ce système..." Puis, elle avait ajouté : "Que faut-il attendre !! Que le taux de suicide chez les enfants placés augmente, que les viols dans certains foyers se multiplient, qu'il y ait plus de SDF, de nouveaux attentats. Imaginez ce que deviennent tous ces enfants placés à leur majorité lorsqu'ils sont libérés de leur foyer, esseulés sans repère, après toute une vie sans amour et sans respect..."