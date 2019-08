Ingrid Chauvin pousse un gros coup de gueule...

En novembre prochain, Ingrid Chauvin va perdre son agrément, elle qui a lancé un dossier d'adoption il y a plusieurs années, avant même d'accueillir son fils Tom il y a trois ans. L'actrice de 45 ans, qui estime que ses chances sont désormais quasi nulles de recueillir un enfant à adopter, a partagé des messages poignants de femmes qui partagent son combat. Elle pousse un coup de gueule.

Sur son compte Instagram suivi par 284 000 abonnés, la star de Demain nous appartient aime partager avec ses fans les coulisses de sa vie pro et perso mais elle n'hésite pas non plus à mettre à profit sa forte notoriété. Ainsi, depuis plusieurs mois elle dénonce la lourdeur et la lenteur des procédures d'adoption en France, le manque de cohérence et de moyens humains et logistiques. Sur Instagram, elle a partagé des témoignages : l'un d'une jeune fille ayant été placée en famille d'accueil et l'autre d'une professionnelle travaillant en pouponnière. "Voilà le genre de messages que je reçois régulièrement et qui me fend le coeur !!!! Mais où se trouve la protection de l enfance en France !!!! À quand une réelle considération envers ces enfants qui ne demandent qu une chose être aimés et avant tout respectés ... j'ai honte de ce système...", a-t-elle d'abord réagi.

Puis la maman de Tom a écrit un second message pour enfoncer le clou, poussant un véritable coup de gueule pour essayer de faire bouger les lignes. "Que faut -il attendre !! Que le taux de suicide chez les enfants placés augmente , que les viols dans certains foyers se multiplient , qu il y ait plus de SDF , de nouveaux attentats .Imaginez ce que deviennent tous ces enfants placés à leur majorité lorsqu Ils sont libérés de leur foyer , esseulés sans repère ,après toute une vie sans amour et sans respect ... Merci chère Sabrina de votre témoignage , je sais votre souffrance et votre impuissance dans les pouponnières par manque de moyens , de personnels et c est une aberration !!! #protection #enfance #adoption #honte", a-t-elle écrit.

La comédienne, mariée au réalisateur Thierry Peythieu, a porté son combat dans le documentaire Ingrid Chauvin : notre combat pour adopter diffusé en juin dernier sur TF1.