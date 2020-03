Ingrid Chauvin : "Je me bats pour ne pas passer la nuit avec Tom"

En mars 2014, Ingrid Chauvin a dû faire face au pire : affronter la mort de sa fille Jade, alors âgée de 5 mois et décédée des suites d'une malformation cardiaque. Devenue maman d'un petit Tom (3 ans) avec son mari Thierry Peythieu – qui travaille sur Demain nous appartient TF1 –, la comédienne a raconté à Nous deux qu'elle était une maman très présente et très fusionnelle avec son enfant miracle.

"Je suis une maman très, voire trop, protectrice. Nous avons un lieu très fort, une grande complicité, nous sommes très à l'écoute l'un de l'autre. Ma vie tourne autour de lui. C'est aussi l'avantage d'accéder à la maternité avec une maturité : on n'a plus cette forme d'égoïsme, avec l'envie de vivre pour soi", déclare la belle comédienne qui a connu quelques problèmes de santé dernièrement.

Puis, la célèbre actrice a fait savoir que son fils Tom était un sacré filou et qu'il savait très bien s'y prendre pour l'attendrir. Elle raconte : "En ce moment, il est en plein complexe d'Oedipe. Je me bats pour ne pas passer la nuit avec lui, mais c'est difficile de résister à ses arguments. Il me dit souvent : 'Maman, papa ne va pas pleurer si tu ne dors pas avec lui, alors que moi, oui.' Mais je sais que c'est important de ne pas céder à tous ses désirs pour que, plus tard, il soit un adulte épanoui."

Concernant son combat pour l'adoption, Ingrid Chauvin avait révélé fin 2019 qu'elle et son mari ne pourraient pas adopter. Elle se bat à présent pour le "parrainage de proximité" qui permet de prendre soin d'un enfant pendant les week-ends ou les vacances.