Ingrid Chauvin toujours malade ? L'actrice annonce une mauvaise nouvelle

Alors qu'on la pensait débarrassée de ses pépins de santé, Ingrid Chauvin n'est finalement pas encore prête à assurer tous ses engagements, au grand dam de ses fans. Sur Instagram jeudi 5 mars 2020, la comédienne star de Demain nous appartient (TF1) a révélé devoir leur faire faux-bond lors d'un grand événement prévu depuis des mois. "Juste un petit coucou pour vous prévenir et m'excuser, que je ne vais pas pouvoir vous retrouver lors de mes séances de dédicaces qui étaient prévues au mois de mars et au mois d'avril", a-t-elle annoncé.

Il faut dire que la maman de Tom vient tout juste de se remettre d'une double pneumonie, maladie dont elle souffrait depuis le mois de décembre dernier. Avec l'inquiétude autour du coronavirus, Ingrid Chauvin ne prend aucun risque. "Je ne suis pas malade, mais comme beaucoup le savent, j'ai eu une double pneumonie en début d'année et je suis encore un petit peu fragile. Donc voilà, les médecins ne m'autorisent pas d'être en contact de beaucoup de personnes, ne m'autorisent pas à faire des bisous et en général, c'est souvent ce qui se passe quand on se rencontre. Encore un petit peu de patience... J'ai juste mon immunité qui est un petit peu faible donc je dois me protéger de ça", a-t-elle expliqué avec regret.

Pour consoler ses admirateurs qui se languissaient de la rencontrer, Ingrid Chauvin a rappelé la présence de ses partenaires de jeu lors de ses fameuses séances de dédicaces. "Ne m'en voulez pas, vous pourrez retrouver, et vous aurez la chance de retrouver Alexandre Brasseur ce week-end à la foire d'Alençon et l'immense plaisir de retrouver Linda Hardy le week-end prochain, le 14, au centre Auchan de Blois Vinneuil. Mille excuses encore. On ne se verra pas cette fois, on ne se verra pas ce mois-ci, mais ce n'est que partie remise !", a-t-elle promis.