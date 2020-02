Ingrid Chauvin : Week-end tendresse avec son petit Tom après la maladie

La Saint-Valentin, ça va bien cinq minutes. Plutôt que de célébrer l'amour qu'elle porte à son époux, et seulement à lui, Ingrid Chauvin a préféré passer le week-end en famille avec Thierry Peythieu et leur petit Tom. Sur son compte Instagram, la comédienne, star de la série Demain nous appartient sur TF1, a dévoilé de nombreux instants de mignonnerie absolue en compagnie de son fils. Et on peut dire que le garçonnet de 3 ans est monté sur ses grands chevaux puisqu'au programme de ces quelques jours, il y avait une promenade équestre dans la nature ! "Petit champion d'équitation", écrit-elle, des coeurs dans les yeux.

Absente de "Demain nous appartient"

C'est une aubaine pour l'actrice qui, peu de temps auparavant, était privée de tels moments à cause de son état de santé. Ingrid Chauvin, qui avait prévu de passer quelque temps à la montagne avec mari et enfant, est restée clouée au lit. Une mauvaise grippe, doublée d'une double pneumonie, ont forcé l'interprète de Chloé Delcourt à reporter cette petite pause hivernale. "Je m'accorde une troisième semaine de récupération avant de revenir sur le tournage, fin janvier, précisait-elle à Télé 2 semaines. Mais je suis déjà en train d'apprendre mes textes. Je suis au taquet ! J'en ai profité pour rester collée à mon fils, et je vous avoue que c'est un bonheur que l'on partage tous les deux. Cela nous arrive tellement rarement !"