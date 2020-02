Ingrid Chauvin (Demain nous appartient) remuée par sa grossesse fictive

La famille, c'est sa priorité. Ingrid Chauvin, qui passe le plus clair de son temps avec Clément Rémiens, Alexandre Brasseur et Alicia Varela, n'en oublie pas qu'en dehors de son clan fictif, elle a des êtres chers à aimer. Mais parfois, les épisodes de Demain nous appartient sont émotionnellement trop forts pour elle, et la série empiète un peu sur la réalité. Il faut dire qu'actuellement, son personnage, Chloé Delcourt, est enceinte et tente tant bien que mal de s'éloigner des sucreries qui pourraient mettre à mal cette grossesse.

Difficile de ne pas ressasser le passé quand une telle expérience est si proche de faits réels, vécus. Dans Télé Magazine, la comédienne de 46 ans explique qu'elle vit cette étape de manière parfois trop impliquée... quitte à être remuée par les scripts qu'elle reçoit. L'accouchement qu'elle devra jouer pour TF1 ? C'est pour le mois de juin. Mais Chloé ignore encore le sexe du bébé... tout comme son interprète. "On ne m'a toujours rien dit ! Si ça se trouve, Alex et moi, on va le découvrir le jour de l'accouchement, explique-t-elle. Les auteurs sont capables de nous faire mariner ! Ce qui est drôle, c'est qu'il m'arrive d'y penser et de me demander si tout va bien se passer, s'il va y avoir une césarienne ou pas ?"