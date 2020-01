Alexandre Brasseur : Son père ne regarde pas Demain nous appartient (EXCLU)

De tous les personnages qui sont présents depuis le premier épisode, celui d'Alexandre Brasseur est l'un des – rares – survivants. En duo avec Ingrid Chauvin dans les rôles du couple Delcourt-Bertrand, le comédien de 48 ans semble heureux de cette réussite signée avec TF1 depuis l'année 2017. Mais il est loin de faire ses armes dans Demain nous appartient. De Gilles Legrand à Philippe Lellouche, des petits, des grands écrans aux planches de théâtre, il est l'un des piliers de notre paysage audiovisuel. Lui et sa famille, puisque chez les Brasseur, on est acteur de père en fils !

Y a-t-il un stress lié au fait d'appartenir à cette dynastie de cinéma ? "J'imagine qu'il y a une forme de pression inconsciente, explique-t-il à Purepeople. Mais en fait, la pression, elle est dans la tête des autres. Nous, on la subit. Moi, je ne me pose pas vraiment la question, ce sont les autres qui font des points de comparaison. Même dans la carrière de mon père - Claude Brasseur ndlr - on ne peut pas comparer Bande à part de Godard avec Camping. Tu ne peux pas non plus comparer Camping, le personnage de Jacky Pic, avec Frédérick Lemaître et Les Enfants du Paradis que jouait Pierre Brasseur, mon grand-père."