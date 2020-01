Demain nous appartient : Claire Nebout rejoint le casting !

La série Demain nous appartient continue de séduire toujours plus de personnalités. Après les arrivées successives d'Emma Smet, Véronique Jannot ou encore Frédéric Diefenthal, c'est au tour d'une autre comédienne de poser ses bagages à Sète. Il s'agit de Claire Nebout.

La comédienne et ancienne danseuse de 55 ans a rejoint le tournage de la fiction de TF1 lundi 13 janvier 2020. Elle y interprétera le rôle de Nadine Barreau, commissaire de renom de Narbonne, et sera présente le temps d'une intrigue bien précise. Son personnage a réussi à se faire connaître en démantelant un vaste réseau de prostitution. De plus, elle est l'ancienne coéquipière du père de Martin (Franck Monsigny). Elle deviendra un mentor pour ce dernier. Ensemble, ils mèneront une nouvelle enquête à risques qui touche Sète et Narbonne...

Claire Nebout opère ainsi un come-back sur le petit écran trois ans après la série Louis(e) en 2017 dans laquelle elle jouait une héroïne transgenre. Elle s'est également longtemps illustrée au cinéma avec des films comme Vénus beauté institut, Association de malfaiteurs ou encore Autour du désir. Du côté de sa vie privée, Claire Nebout est tout aussi épanouie puisqu'elle est l'heureuse compagne du journaliste Frédéric Taddeï, avec qui elle a un enfant, Diego (19 ans). Les tourtereaux s'aiment depuis plus de vingt-cinq ans. "Je ne m'imagine pas sans lui et lui ne s'imagine pas sans moi, je pense. Je nous vois vieillir ensemble", confiait la comédienne dans les colonnes de Gala.