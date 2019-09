Frédéric Diefenthal : Sa condition pour intégrer Demain nous appartient

Un nouvel acteur va intégrer la belle bande de Demain nous appartient. Après Vanessa Demouy ou Emma Smet, c'est au tour de Frédéric Diefenthal de faire partie de la série à succès de TF1. L'acteur de 51 ans y incarne Antoine Myriel, le proviseur adjoint du lycée. Interrogé par Télé Star, il a dévoilé pourquoi il avait accepté cette proposition.

La star de Taxi n'était pas prête à tout pour jouer dans Demain nous appartient. "J'ai tenu à m'assurer que je n'allais pas jouer un énième flic. J'en ai fait suffisamment. Je suis papa de trois enfants [Gabriel 15 ans, né de son ancienne union avec Gwendoline Hamo, et deux autres enfants de 10 ans et 14 mois fruit de ses amours avec son actuelle compagne, NDLR] et le sujet de la transmission, par exemple, me tenait particulièrement à coeur. Je n'ai pas si souvent joué un père de famille et je n'avais pas encore été proviseur adjoint", a expliqué Frédéric Diefenthal.

Il a ensuite dévoilé qu'il avait été contacté pour jouer dans la série bien avant la diffusion. Malheureusement, il avait été contraint de refuser pour des questions d'emploi du temps. "Mais le producteur avait su piquer ma curiosité. J'ai regardé et j'ai aimé que ce soit intergénérationnel. J'ai aussi aimé les gens qui y travaillaient. Le désir était là, il n'y avait plus qu'à...", a ajouté Frédéric Diefenthal.

Le premier jour de tournage, il a été quelque peu "intimidé" en arrivant sur le plateau. Mais une fois lancé, il a très vite trouvé ses marques. Pour l'heure, Frédéric Diefenthal n'a signé que pour un an. Il se pourrait toutefois qu'il prolonge son contrat s'il en a la possibilité.

L'intégralité de l'interview de Frédéric Diefenthal est à retrouver dans le magazine Télé Star du 23 septembre 2019.