Franck Monsigny (Demain nous appartient) : l'acteur s'est marié !

L'un des acteurs de Demain nous appartient vient de vivre l'un des plus beaux jours de sa vie. Mercredi 28 août 2019, Franck Monsigny a dit "oui" à sa belle Magalie Genoud comme il l'a annoncé sur Instagram, le 21 août. Celui qui interprète le commandant Martin Constant a posté une photo au côté de sa chère et tendre.

Sur le cliché annonçant le mariage, les jeunes fiancés portaient des T-shirts sur lesquels il était inscrit "j'épouse le meilleur, désolée messieurs" et "j'épouse la meilleure, désolée mesdames". En légende, il avait précisé que leur union aurait lieu dans sept jours. Et en effet, mardi 3 septembre, Franck Monsigny a posté une photo d'eux le jour J, à bord d'une voiture. Détendu et souriant, l'acteur de 47 ans portait des lunettes de soleil et une veste en cuir rouge, par-dessus une chemise blanche. Magalie était radieuse en robe blanche. Une couronne de fleurs accessoirisait ses cheveux relevés pour l'occasion.