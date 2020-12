Claude Brasseur est mort, "entouré des siens"

Alors que nous pleurons tous la mort de ce grand acteur, il est temps de revenir sur sa grande et prolifique carrière, son héritage, sa vie.

Né un 15 juin 1936, Claude Espinasse de son vrai nom, ne pouvait qu'être artiste, lui qui est fils de l'acteur Pierre Brasseur et de la merveilleuse comédienne Odette Joyeux. Il fait ses débuts au théâtre en 1953, dans Judas, une pièce de Marcel Pagnol. Trois ans plus tard, il fait ses débuts dans le cinéma avec Rencontre à Paris de George Lampin. Sa carrière est lancée, et il tournera dans plus d'une vingtaine de productions de 1960 à 1970.

Si Claude Brasseur a tourné avec les plus grands réalisateurs (comme les Godard, Melville, Costa-Gavras, Truffaut, Vadim et autres Chabrol), on se souvient de lui dans des classiques comme La Boum, Camping, Chouchou, Un éléphant ça trompe énormément, On ira tous au paradis, pour lequel il reçoit le César du meilleur second rôle.

Dans sa vie personnelle, Claude Brasseur se passionne pour la course automobile. Il participe surtout au Rallye Paris-Dakar qu'il remporte en 1983 avec le pilote belge Jacky I.ckx. Il a également été sélectionné pour les Jeux Olympiques d'hiver de 1964 à Innsbruck, dans l'équipe de France de bobsleigh.

Côté vie privée, Claude Brasseur a été marié à Peggy Roche, mannequin et journaliste de mode. En 1970, il épouse Michèle Cambon, avec qui il a eu un fils, Alexandre Brasseur (49 ans).