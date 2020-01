Demain nous appartient : Le petit frère d'Emma Smet en coulisses (EXCLU)

Pas facile tous les jours pour Sofia Daunier-Jacob. Dans les derniers épisodes de Demain nous appartient, diffusés sur TF1, la jeune adolescente incarnée par Emma Smet a appris que l'homme qui l'a élevée n'était pas son père biologique, et que sa mère avait eu une aventure il y a dix-sept ans avec le meilleur ami de son époux. À force de péripéties, elle a même failli quitter la série ! Pour la comédienne, en revanche, les choses sont un peu plus apaisées. Elle a même eu droit à une petite visite d'Estelle Lefébure, sur le plateau de tournage. Julie Debazac et Kamel Belghazi – qui interprètent Aurore et William, ses parents dans la fiction – racontent...

"Ça a été très drôle. Moi j'aime beaucoup Emma, et je joue sa maman. Il y a un lien qui reste, explique Julie Debazac à Purepeople. Il y a une douceur entre nous. Quand j'ai croisé Estelle Lefébure, assez rapidement, on a éclaté de rire, il y avait une connivence entre mamans d'Emma. C'était très agréable, très spontané. Elles ont un chemin médiatique, mais elles ont cette simplicité-là. Emma a bien les pieds sur terre et sa personnalité propre. Elle est très fine et intelligente par rapport à tout ça." La jeune femme de 22 ans a rejoint le cast de Demain nous appartient il y a environ deux cents épisodes. Véritable pilier du show, elle a pu montrer les plateaux de tournage à son petit frère, Giuliano, 9 ans, qui a "adoré" l'expérience.

Emma elle a une forme de douceur, d'écoute, de regard très fort

Ce n'est pas la première fois qu'Emma Smet transcende la caméra. En 2019, elle avait joué une réceptionniste de motel dans le film After Louise, de David Scheinmann. Mais le rôle de Sofia est le premier qu'elle occupe si longtemps. "Ça se passe très bien, comme avec Maïna, qui joue sa soeur, confirment Julie Debazac et Kamel Belghazi. Tous les quatre, on s'est imbriqué comme un puzzle. On a des personnalités extrêmement différentes. Emma, elle a une forme de douceur, d'écoute, de regard très fort. Elle travaille intensivement. Et elles s'entendent très très bien toutes les deux. Les scénaristes ont trouvé un rythme d'écriture pour chacune. On a trouvé un équilibre..."

Yohann Turi

Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.com.