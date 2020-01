Ingrid Chauvin convalescente, elle rattrape des "moments merveilleux" avec Tom

La fin de l'année 2019 s'est avérée compliquée pour Ingrid Chauvin. Alors qu'elle pensait pouvoir profiter de vacances à la montagne avec son fils Tom (3 ans et demi) et son mari Thierry Peythieu, la comédienne de 46 ans a malheureusement été contrainte de rester au lit. Et pour cause, après avoir attrapé la grippe, elle a développé une double pneumonie. Résultat, la star de Demain nous appartient a vécu trois semaines d'enfer. Cette situation lui a même valu de s'absenter des tournages à Sète.

C'est donc toujours en pleine convalescence qu'Ingrid Chauvin a accepté de donner de ses nouvelles à l'occasion d'une interview pour Télé 2 semaines. "Je m'accorde une troisième semaine de récupération avant de revenir sur le tournage, fin janvier. Mais je suis déjà en train d'apprendre mes textes. Je suis au taquet !", assure-t-elle, révélant au passage avoir voulu se remettre au travail beaucoup plus tôt avant d'être freinée par son médecin. "Après une pneumonie, on reste très fragile, l'immunité est faible. Il y a un moment où il faut apprendre à s'écouter. Je pense que c'est une belle leçon : à toujours vouloir être plus fort, on tombe très malade."

Qu'à cela ne tienne, Ingrid Chauvin n'a pas eu de mal à se maintenir occupée. Bien au contraire, la jolie blonde a eu le plaisir de passer du bon temps avec son petit garçon. "J'en ai profité pour rester collée à mon fils, et je vous avoue que c'est un bonheur que l'on partage tous les deux. Cela nous arrive tellement rarement ! Tom et moi regardons La Reine des neiges, qu'il adore, en restant blottis sous un plaid douillet. Ce sont des moments merveilleux que je rattrape." Des instants précieux qui lui ont vite fait oublier les symptômes de la maladie.

