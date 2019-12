Ingrid Chauvin : Son fils Tom, craquant petit Père Noël pour la fête de l'école

L'école est (enfin) finie ! C'est l'heure des vacances pour le fils de la populaire comédienne Ingrid Chauvin. Le 20 décembre 2019, la star de la série Demain nous appartient a partagé une vidéo craquante de Tom à l'école, entouré de ses camarades de classe. L'esprit des fêtes est déjà là...

Désormais âgé de 3 ans, le petit garçon fête les vacances scolaires et s'amuse avec ses amis. Paré d'un adorable bonnet de Noël, Tom chante et danse sous les yeux admiratifs de sa maman. Sur Instagram, elle écrit : "Youpi l'école est finie !!! C'est les vacances pour Tom. Je vous souhaite de très belles fêtes. La family Peythieu vous embrasse." L'actrice de 46 ans en profite également pour dévoiler son lieu de vacances, la magnifique station de Serre Chevalier.

Au départ, Ingrid Chauvin ne souhaitait pas spécialement inscrire son enfant à l'école, comme elle l'avait d'abord confié à Purepeople. "Il a la chance d'avoir une nounou à plein temps, il voit d'autres enfants, donc il n'a pas de problème de socialisation" déclarait-elle par la suite pour expliquer son choix à Télé Poche. Finalement, les parents de Tom ont décidé d'inscrire leur fils à la maternelle. La maman avait d'ailleurs partagé sa première rentrée le 7 octobre 2019.

Maman poule, Ingrid Chauvin a vécu un véritable drame avant la naissance de son fils. La femme du réalisateur Thierry Peythieu a perdu une petite fille (Jade) morte à seulement 5 mois d'une malformation cardiaque. Interviewée par le magazine Nous Deux, elle confiait ses angoisses de maman : "Tom un très très joli cadeau. C'est peut-être un signe ou un joli cadeau de sa grande soeur. Penser de cette façon-là me fait du bien en tout cas. (...) Mon angoisse est omniprésente et pour être honnête (...) Je dois absolument lui cacher mes inquiétudes et le laisser découvrir le monde en toute liberté. Je reste une maman traumatisée, ce deuil est ancré en moi."