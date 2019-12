Ingrid Chauvin, bouleversée : révélations sur son tournage "très difficile"

Des expériences de vie compliquées, on peut dire qu'Ingrid Chauvin en a eu quelques-unes... Aujourd'hui devenue une actrice accomplie et une mère de famille, la comédienne profite de chaque instant. Pourtant, il est des choses qu'elle ne peut pas oublier. Auprès de nos confrères de Télé Star, la comédienne a confié avoir rencontré quelques difficultés sur le tournage de Demain nous appartient (TF1).

"C'était très difficile... On a tourné pile au moment de la date anniversaire de Jade...", confie Ingrid Chauvin, faisant référence à sa défunte petite fille. Le 17 octobre 2013, l'actrice avait en effet donné naissance à une fille, Jade, qui décédait cinq mois plus tard d'une grave malformation cardiaque. Un événement déchirant dont la maman n'a jamais vraiment réussi à se relever. Travailler à cette date a donc été une véritable épreuve pour elle : "Je fais toujours attention à garder mes distances entre la vie de mon personnage et la mienne mais là, je n'ai pas pu éviter certains téléscopages. Je pensais être plus forte que ça, mais certaines phrases ont été très dures à prononcer. Ça m'a replongée dans des émotions que je garde pour le privé...", déclare l'actrice de 46 ans, qui donne la réplique à Lorie Pester et Linda Hardy.

Submergée par l'émotion, Ingrid Chauvin avoue avoir cédé à ces douloureux souvenirs : "Je ne pouvais pas garder ça en moi. Parfois, s'écrouler un bon coup, ça fait du bien", assure-t-elle. Heureusement, l'actrice peut compter sur ses proches. Alexandre Brasseur, son partenaire à l'écran et aussi ami dans la vraie vie, lui a été d'un grand soutien : "Heureusement qu'il était là à mes côtés. Il m'a apporté énormément de réconfort", déclare-t-elle.

Depuis ce drame familial, Ingrid Chauvin a heureusement réussi à devenir mère à nouveau. Le 10 juin 2016, elle a donné naissance à un petit garçon, Tom, fruit de ses amours avec son compagnon Thierry Peythieu. Le couple a également monté un dossier d'adoption, qui n'a finalement jamais abouti...