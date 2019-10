Ingrid Chauvin, "en colère", dévoile que son dossier d'adoption ne donnera rien

Elle le pressentait depuis longtemps et, cette fois, la date butoir approche à toute vitesse. Ingrid Chauvin, dont l'agrément pour son dossier d'adoption prendra fin en novembre prochain, crie sa colère dans les pages de Télé Star. La comédienne clame haut et fort qu'elle continuera toutefois à faire avancer les choses dans le domaine de l'adoption.

"Notre agrément prend fin en novembre et je sais maintenant que notre dossier n'aboutira pas. Je suis en colère. Mais mon combat n'est pas fini. J'y passerai ma vie entière, mais je ne renoncerai pas à faire bouger les lignes sur la protection de l'enfance. C'est viscéral", dit-elle dans Télé Star. Ingrid Chauvin a décidé de devenir la porte-parole de toutes ces personnes qui attendent désespérément qu'une agence d'adoption leur confie un enfant à qui donner de l'amour et un toit pour la vie. La star de Demain nous appartient, qui a tiré un documentaire de son combat, ne comprend pas le fonctionnement aléatoire de l'adoption en France et exige que des améliorations soient mises en place rapidement. Ingrid Chauvin avait précédemment eu des mots très forts pour qualifier l'échec de sa démarche, évoquant "un travail de deuil".

La populaire comédienne, mariée au réalisateur Thierry Peythieu, a toutefois eu la chance d'avoir un enfant naturellement : Tom, né en 2016 et qui a récemment fait ses premiers pas à l'école contre toute attente. Mais, avant cela, elle a aussi eu la douleur de perdre sa fille Jade. Ingrid Chauvin ne cache pas que les hauts et les bas de sa vie ont forgé son caractère. "Le mental est essentiel dans ces moments-là. (...) J'ai à peu près tout vécu : les échecs, les fausses couches, l'espoir et la déception. On avait même pris rendez-vous en Espagne pour un don d'ovocytes. (...) Et, finalement, Tom est arrivé sans aucun traitement. C'est mon bébé miracle", clame-t-elle.

Thomas Montet

L'interview intégrale d'Ingrid Chauvin est à retrouver dans Télé Star, dans les kiosques le 21 octobre 2019.