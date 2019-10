Ingrid Chauvin : Bouleversant hommage à sa fille Jade, qui aurait eu 6 ans

La belle Ingrid Chauvin, actrice phare de la série télévisée Demain nous appartient (TF1), est une maman et une épouse comblée. Pourtant, tout n'a pas toujours été rose dans la vie de l'actrice, aujourd'hui âgée de 46 ans.

En effet, après une fausse couche déjà dramatique, Ingrid Chauvin donne naissance à une petite fille qu'elle prénomme Jade le 17 octobre 2013. Atteint d'une très grave malformation cardiaque, le bébé décède cinq mois plus tard, le 25 mars 2014, laissant une maman dévastée et rongée par la culpabilité.

Aujourd'hui, sur son compte Instagram, l'actrice revient sur cette étape douloureuse de sa vie à l'occasion de ce qui aurait dû être le sixième anniversaire de sa fille : "Six ans... elle aurait eu six ans aujourd'hui et elle me manque cruellement...", déclare-t-elle en légende d'une simple photo de sa fille, portant un pyjama blanc et profondément endormie dans une épaisse couverture.