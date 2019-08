Ingrid Chauvin enceinte dans Demain nous appartient : ce qu'elle refuse de faire

Depuis juillet 2017, Ingrid Chauvin incarne Chloé Delcourt dans Demain nous appartient (TF1). Un rôle dont elle ne se lasse pas tant les intrigues sont au rendez-vous. Actuellement, son personnage et celui d'Alexandre Brasseur (Alex) souhaitent agrandir leur famille.

Les parents de Maxime (joué par Clément Rémiens) et Judith (Sylvie Filloux) espèrent voir un autre enfant comme l'a rappelé Ingrid Chauvin lors d'une interview pour Télé Loisirs. Et si Chloé a la chance de connaître une nouvelle grossesse, son interprète espère que tout se passera pour le mieux avant et après la naissance du bébé. "J'ai dit à la production que s'il y avait au bout du processus une grossesse et un bébé, j'aimerais qu'on n'envisage pas le décès de l'enfant. C'est la seule condition que j'ai posée, car cela reste extrêmement difficile pour moi. Même si j'essaie d'être forte au quotidien. J'ignore le dénouement de l'intrigue, mais je sais qu'ils n'iront pas dans cette voie et qu'il n'y aura pas ce genre de similitude avec ma vie privée", a expliqué l'actrice de 45 ans.

Rappelons qu'Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu ont connu un drame personnel. Le 25 mars 2014, leur fille Jade est décédée des suites d'une malformation cardiaque, alors qu'elle n'avait que 5 mois. Malgré la douleur, le couple a souhaité avoir un autre enfant. Un voeu qui s'est exaucé le 10 juin 2016, le jour de la naissance de leur fils Tom. Aujourd'hui, ils se battent pour adopter. Mais leur agrément prendra fin en novembre prochain et ils n'ont aucune nouvelle.

L'intégralité de l'interview d'Ingrid Chauvin est à retrouver dans le magazine Télé Loisirs du 26 août 2019.