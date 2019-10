Ingrid Chauvin : Finalement Tom va à l'école, "rassurée", elle remercie ses fans

Interrogée par Purepeople.com en décembre 2018, Ingrid Chauvin avait évoqué la future scolarité de son fils Tom, aujourd'hui âgé de 3 ans. L'actrice nous déclarait : "Tout le monde me dit : 'Ah la la la, l'année prochaine, école, école, école... Et, en même temps, la loi qui oblige les enfants à aller à l'école à 3 ans n'est pas encore tout à fait passée. Donc peut-être qu'il n'ira pas." Finalement, elle a plus ou moins changé d'avis.

Sur son compte Instagram suivi par 315 000 abonnés, la star de la série Demain nous appartient a révélé avoir finalement inscrit son fils, fruit de son mariage avec le réalisateur Thierry Peythieu, à l'école. Depuis, elle a remercié ses followers pour leurs mots de soutien. "Je voulais juste prendre deux minutes pour vous remercier, suite à vos messages de ce matin concernant la rentrée de mon fils Tom. Vous avez été très nombreuses à me laisser vos commentaires, à me faire part de votre expérience de maman et comme toutes les mamans, j'étais très angoissée, vous m'avez beaucoup rassurée, vous m'avez permis d'attendre cette matinée en me soulageant. Je vous remercie du fond du coeur. J'ai vu Tom ce midi, bien évidemment il m'a sauté dans les bras, ça a été un peu compliqué, surtout les deux premières heures, je crois que c'est un cap à passer pour toute la petite famille qu'on est aujourd'hui, j'espère que ça ira mieux demain, je vous embrasse", a-t-elle déclaré.

À un abonné lui faisant remarquer qu'elle avait évoqué la possibilité de faire comme la chanteuse Céline Dion, c'est-à-dire d'avoir un professeur à domicile, Ingrid Chauvin a répondu un simple "aussi" indiquant que Tom aurait droit à des cours à la maison. Et, entre deux leçons, nul doute qu'il rendra visite à sa maman sur le plateau de tournage à Sète...