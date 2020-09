Lorie Pester est maman : la chanteuse cachait sa grossesse depuis des mois !

Héroïne de la série Demain nous appartient, Lorie Pester aurait donc abandonné le rôle du lieutenant de police Lucie Salducci pour se consacrer à son envie d'enfants. Et si un retour reste possible dans la ville de Sète, nul doute qu'un tel bonheur ne laisse aucune place au regret. "Qu'importe les moments difficiles ou les périodes de doutes, ces phases où vous vous poserez la question de tout laisser tomber, conclut-elle. Au diable les douleurs, les torrents de larmes, ces jours où l'épuisement ne vous permet plus de porter votre propre corps. Je peux vous dire aujourd'hui combien ça en vaut la peine et que finalement l'adversité rend les choses plus belles encore. J'ai nourri bien des rêves mais celui-ci est l'accomplissement d'une vie." On a hâte, toutefois, d'en savoir plus sur cet adorable bout de chou qui n'apparait, sur le compte Instagram de maman, que sur une photographie très floue. Patience, patience...