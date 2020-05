Lorie Pester en couple avec un homme mystère et déjà proche de son jeune fils !

Exclusif - La chanteuse Lorie (Laure Pester) - La Première Dame et Laure Pester lors de l'inauguration de la Maison des parents de l'hôpital d'Enfants Margency à Margency. Le 17 septembre 2019 Le mardi 17 septembre 2019 s'est tenue l'inauguration de la nouvelle Maison des Parents de l'Hôpital d'Enfants Margency dans le Val d'Oise en présence du Professeur Jean-Jacques Eledjam, Président national de la Croix-Rouge française, de Jean-Christophe Combe, Directeur Général de la Croix-Rouge française, de Fatima Oudghiri, Directrice de l'Hôpital d'Enfants Margency, de Nathalie Elimas, Députée de la 6ème circonscription du Val d'Oise et Conseillère régionale d'Île-de-France, ainsi que de Christian Renault, Maire de la ville de Margency. Cette cérémonie a été l'occasion de réunir toutes les personnes qui se sont engagées pour mener à bien ce beau projet collectif, notamment Lorie Pester, fidèle marraine de l'Hôpital d'Enfants Margency, et les nombreux partenaires qui ont permis à la Croix-Rouge française de développer cet ambitieux projet porteur d'humanité et de solidarité. Parmi eux : Luc Strehaiano, Président de la communauté d'agglomérations de Plaine Vallée, Daniel Fargeot, Maire d'Andilly, Jean-Pierre Enjalbert, Maire de Saint Prix, Alain Goujon, Maire de Montlignon et bien sûr la Fondation des hôpitaux de Paris-hôpitaux de France, l'Institut National du Cancer, Kia et Vyv. Avec cette nouvelle Maison des Parents, la Croix-Rouge française souhaite aller plus loin en développant l'accueil des parents afin de renforcer le processus thérapeutique global des enfants au sein de l'hôpital. Cette Maison des Parents vient ainsi complèter l'offre proposée par l'Hôpital d'Enfants Margency, établissement de soins de suite et de réadaptation pédiatrique (SSR) considéré comme l'un des fleurons de la filière sanitaire de la Croix-Rouge française. © Moreau-Perusseau / Bestimage