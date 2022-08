Lorie Pester : En mode roue libre en vacances, rien que pour sa fille !

Lorie a traversé un parcours du combattant avant de devenir maman. Atteinte d'endométriose, la chanteuse et comédienne a beaucoup souffert et pensé qu'elle n'arriverait jamais à tomber enceinte : "J'avais l'impression qu'on me mettait des coups de couteaux dans le bas du ventre, ou que l'on broyait tous mes organes. [...] Quand on m'a dit que j'avais de l'endométriose, j'ai été soulagée car je me suis dit qu'enfin j'allais être prise en charge, que j'allais avoir un traitement pour stopper cette maladie et surtout ces insupportables douleurs. [...] Ça a été un gros combat" déclarait-elle dans le podcast Allons enfants l'année dernière.

Finalement, Lorie tombe enceinte plus rapidement que prévu et donne naissance à Nina à l'été 2020 : "Avant il me manquait quelque chose pour être vraiment heureuse. Maintenant, il ne manque plus rien à mon bonheur. Franchement, tout est là. Je vis pleinement le moment présent. [...] Depuis l'arrivée de mon bébé, je ne pensais pas que j'aurais pu être aussi patiente. Et aussi de pouvoir tenir des journées de dingue en ayant dormi que quelques heures entre les biberons. Moi qui suis à la base une grosse dormeuse (dix heures de sommeil). Je me surprends moi-même. Devenir maman nous donne des super-pouvoirs." Parmi eux, celui de trouver tous les moyens pour faire le bonheur de sa fille.

En vacances en famille avec Nina, 2 ans et sans doute le papa de cette dernière, Yann Dernaucourt, Lorie profite du soleil et de farniente sur de longues plages de sable blanc. Être devenue maman l'a fait changer. Tout du moins, l'artiste de 40 ans est prête à tout pour sa fille, quitte à friser le ridicule devant tout le monde. Lorie s'en fiche. Par amour pour sa tête blonde, elle a décidé d'assumer, pour le plus grand bonheur de ses abonnés.