Lorie en couple avec Yann : elle évoque son compagnon comme rarement !

Un an et demi après, Lorie Pester a accepté de raconter en détails la naissance de sa fille Nina, arrivée à l'été 2020, avec cinq semaines d'avance, alors qu'elle était en vacances près de Bayonne. Dans une nouvelle interview vidéo dévoilée par le magazine Parents ce 15 février, la chanteuse et comédienne se confie sans filtre sur son accouchement quelque peu improvisé, vécu avec son compagnon.

Si l'identité du père de sa fille était déjà connu du public, Lorie ne l'avait jamais évoqué aussi ouvertement. La star de 39 ans est notamment revenue sur le fait que ses abdos avaient compliqué la naissance de sa fille par césarienne : "Je regarde Yann, je fais put*** mais faut être un loukoum pour accoucher tranquillement ?" Une fois Nina arrivée, la petite fille a d'abord passé du temps avec son papa, le temps que sa célèbre maman soit recousue. "Elle est partie avec Yann, il a fait du peau à peau avec elle et moi le temps de recoudre, et après voilà, une demi heure après, ils sont arrivés tous les deux, je l'ai eue sur moi et là c'était le plus beau moment de ma vie."

Depuis plus de trois ans maintenant, Lorie Pester partage la vie de Yann Dernaucourt, codirecteur d'un label baptisé Romance musique, à en croire son compte LinkedIn. Avant l'arrivée de Nina, ce dernier était déjà papa d'un petit garçon né d'une précédente relation. Installés avec leurs enfants dans le Sud-ouest, Lorie et son compagnon profitent d'une vie de famille plutôt préservée des médias.