Lorie maman : sa fille Nina musicienne à 17 mois, la relève est assurée

Lorie est une maman fière et il y a de quoi. Après s'être battue contre l'endométriose, la chanteuse phare des années 2000 a obtenu sa victoire. En août 2020, elle devenait maman pour la première fois d'une petite fille prénommée Nina, bébé né par procréation médicalement assistée : "J'attendais un peu avant de vous l'annoncer. J'avais besoin de prendre le temps. Le temps de nous découvrir, celui de nous comprendre et de nous apprivoiser. Du temps pour savourer, à notre rythme, chacun de ces premiers instants, intenses, uniques, écrivait-elle dans un émouvant post sur sa page Instagram. Après l'accouchement, j'étais sur un petit nuage. Je n'en revenais pas, je voulais profiter de tous ces moments magiques et attendre le moment propice pour partager ce bonheur nouveau, inédit, irréel avec vous. Je suis sûre que vous me comprenez. [...] Merci la vie pour ce cadeau magnifique". Sa communauté ne lui en a évidemment pas tenu rigueur après le parcours du combattant que Lorie a mené pour devenir maman.

L'interprète de Ma meilleure amie s'est de plus bien rattrapée par la suite. Lorie prend la peine de garder pour elle le visage de sa petite fille mais partage quand même quelques instants passés avec elle sur les réseaux sociaux. Pas plus tard que ce lundi 17 janvier, la chanteuse de 39 ans a dévoilé l'un d'entre eux : une virée à la Philharmonie de Paris, temple culturel de la musique. On ne se refait pas.

Lorie a donc fait découvrir sa passion à Nina par le biais d'une exposition et d'un univers créé spécialement pour les enfants autour de la musique. La petite fille de 17 mois s'est vite pris au jeu et a eu l'air d'apprécier ces moments passés avec maman. Dans une première story, on la découvre fascinée par deux musiciens jouant au loin, dans la suivante, Nina se lance dans un solo de guitare sous le regard attendri et admiratif de sa mère. C'est certain, Lorie ne trouvera rien de mieux pour garder La Positive Attitude.