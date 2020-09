Lorie maman de Nina : "Nouvelle vie, nouvelle tête !"

"Nouvelle vie, nouvelle tête !" Le 15 septembre 2020, Lorie Pester s'est saisie de son compte Instagram pour dévoiler son nouveau look de rentrée. Fini la longue crinière châtain aux reflets dorés, la chanteuse et comédienne mise aujourd'hui sur une coupe courte et plus foncée. Une longueur certainement plus facile à entretenir quand on vient d'avoir un bébé.

La star de 38 ans s'est rendue dans l'un des salons parisiens Loft By Denis, avant d'en ressortir la coupe allégée de quelques centimètres. Une pause détente certainement bienvenue pour la jeune maman, qui a récemment donné naissance à son premier enfant : une petite fille prénommée Nina. Une grossesse surprise avec un mystérieux papa, qu'elle a confirmée le 11 septembre dernier, toujours sur Instagram.