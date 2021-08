Lorie Pester en vacances avec son compagnon : sa fille Nina danse sur le sable fin

Lorie Pester est en vacances dans le Sud de la France, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus précisément. L'interprète de Sur un air latino a assisté à un mariage avant de profiter de ses proches. Dans son feed Instagram, elle poste régulièrement des selfies et demande des nouvelles de ses fans.

Très proche de ses abonnés, celle qui incarnait Lucie Salducci dans Demain nous appartient a lutté contre la maladie pour devenir mère.

Toujours sur le réseau social, elle s'est confiée sur les difficultés traversées et les douleurs causées par son endométriose. "Pour moi, le tout premier symptôme a été les douleurs de règles. De plus en plus fortes chaque mois, de plus en plus insupportables, jusqu'au jour où ça devient invivable. Je devais organiser mon planning pour pouvoir rester chez moi pendant les périodes de crises".

Si aujourd'hui Lorie Pester doit continuer de vivre avec son mal, elle a la chance d'avoir pu accomplir son rêve de maternité !