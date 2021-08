Emilie Fiorelli atteinte d'endométriose : son quotidien rythmé par de "fortes crises", elle se confie

Les coups durs s'enchaînent pour Emilie Fiorelli. Ce vendredi 13 août 2021, la gagnante de Secret Story 9 (2015) s'est saisie de son compte Snapchat pour donner de ses nouvelles. Elle a révélé qu'elle était atteinte d'une maladie qui lui rendait parfois la vie dure : l'endométriose.

Laetitia Milot, Enora Malagré, Lorie Pester ou encore Julia Paredes n'ont pas caché qu'elles étaient atteintes de cette maladie gynécologique qui peut provoquer des douleurs quelquefois invalidantes et des problèmes d'infertilité. Et aujourd'hui, c'est au tour d'Emilie Fiorelli de briser le silence. Peu présente sur les réseaux sociaux, la jumelle de Loïc a souhaité dévoiler la raison de son absence à ses fans. "Je suis dans une période où j'ai de fortes crises d'endométriose. Je suis peu présente parce que j'ai énormément mal. Je n'ai pas du tout la forme. Mais d'ici quelques jours ça ira", a-t-elle écrit en légende d'une photo d'elle assise dans une voiture, le regard fixé sur l'objectif.

Malgré les douleurs, Emilie Fiorelli ne peut rester inactive, notamment parce qu'elle est l'heureuse maman de Louna (3 ans) et Farrell (bientôt 1 an), fruit de ses anciennes amours avec le footballeur M'Baye Niang. Elle doit donc s'occuper de ses enfants, en plus de venir en aide à sa maman. Le 5 août dernier, la jeune femme de 31 ans a dévoilé que sa mère avait été testée positive à la Covid-19. "Elle est très fatiguée. Elle a beaucoup de responsabilités en temps normal, elle s'occupe de ma grand-mère qui est âgée et de plein de choses. Donc je suis obligée de prendre le relais sinon, ce n'est pas possible", avait-elle notamment confié.