Lorie Pester : "Quelques complications" lors de sa grossesse, révélations un an plus tard

Le concert des Enfoirés donné en 2020 s'est fait sans Lorie Pester. Lors d'une interview pour Télé Loisirs, la chanteuse et actrice de 38 ans a enfin révélé la véritable raison de son absence l'an dernier.

On peut dire que Lorie Pester est l'un des membres emblématique des Enfoirés. La belle blonde a intégré la troupe en 2002 et a donné de la voix les années qui ont suivi. Mais surprise en janvier 2020, elle avait annoncé qu'elle était contrainte d'annuler sa participation au show. "Coucou tout le monde, malade depuis ce week-end, je ne vais pas pouvoir être sur la scène des Enfoirés cette année. Mais rien de grave ne vous inquiétez pas. Amusez-vous bien, on se retrouve très vite sur mes concerts", avait-elle écrit sur les réseaux sociaux. En réalité, la vérité était tout autre.

Ses fans ne sont pas sans savoir qu'elle est devenue maman d'une petite Nina en août 2020, une victoire contre l'endométriose dont elle souffre. Lorie Pester était donc enceinte lors des concerts des Enfoirés 2020. Si elle pensait pouvoir tout de même monter sur scène, ses médecins lui ont donné d'autres recommandations. "J'avais commencé à travailler sur le spectacle 2020, j'avais fait les répétitions avec les musiciens en région parisienne, j'avais fait les essayages de costumes. Puis j'ai eu quelques complications avec ma grossesse. Mes médecins m'ont alors dit de me calmer sur mes activités professionnelles. Ce que j'ai fait et c'est pour cette raison que j'ai dû me résoudre à ne pas participer à l'édition de l'année dernière", a-t-elle révélé à Télé Loisirs.

Mais cette année, Lorie Pester est de retour dans la troupe des Enfoirés. Elle faisait ainsi partie de la quarantaine d'artistes qui ont fait le show à la Halle Tony-Garnier de Lyon en janvier pour mettre en boite le concert 2021, qui sera diffusé sur TF1 le vendredi 5 mars. "On est heureux d'avoir réussi à produire ce show malgré la crise sanitaire. D'habitude, le public nous porte, nous donne de l'énergie. Cette année, on s'adapte. On ne peut pas compenser leur absence donc parfois, entre nous, on se rebooste quand on a des coups de mous. On veut garder la qualité. On fait notre maximum pour. Ce spectacle va représenter un peu d'espoir après cette année compliquée. On est toujours là, on est solidaires, on essaye de donner l'exemple. Cette année, on veut inciter le public à acheter encore plus le CD et le double DVD issus du spectacle pour compenser le manque à gagner du fait de l'absence de spectateurs dans la salle", a expliqué la star de Demain nous appartient.

Rappelons que Lorie Pester sera notamment entourée de Carla Bruni-Sarkozy, Mimie Mathy, Patrick Bruel, Amel Bent, Vianney, Kev Adams, ou Alice Taglioni. L'hymne, intitulé Maintenant, est composé par Slimane.