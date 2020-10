Lorie Pester maman : La peur d'un drame avant l'accouchement à l'origine de son silence

Le 12 août 2020, Lorie est devenue maman pour la première fois. Une grossesse et une naissance gardées secrètes qui ont été révélées quasiment à la mi-septembre. Interviewée par Télé Poche, la chanteuse, actrice et à présent auteure avec son livre C'est pas si compliqué (Flammarion, disponible le 28 octobre prochain) a révélé pourquoi elle n'a rien dit.

Comme l'explique Lorie Pester à nos confrères, atteinte d'endométriose, la star savait qu'elle allait "passer par des épreuves compliquées" mais qu'elle allait arriver à tomber enceinte et avoir un enfant. Et elle a effet réussi, puisque Nina est née. Mais tout n'a pas été simple. Elle explique : "Les trois premiers mois de grossesse, j'étais un peu en déprime. Il y avait aussi la peur, les piqûres d'hormones que je ne supportais pas." Pour Lorie, la naissance de Nina est une victoire contre la maladie. Et si elle n'a rien dit de sa grossesse c'est parce qu'elle a eu parfois peur de perdre cette bataille.

Elle raconte, sans détour : "Il se passe parfois tellement des choses pendant une grossesse, des drames mêmes quelques semaines avant l'accouchement, que je ne voulais pas du tout en parler. Maintenant si je peux donner de l'espoir à des femmes atteintes de la même maladie que moi, c'est bien."

Il ne manque donc plus rien au bonheur de Lorie, "tout est là" comme elle dit. Et elle prend plaisir à vivre pleinement le moment présent. "Comblée" et "sur un nuage", elle qui reviendra dans Demain nous appartient en 2021 n'oublie pas de prendre du temps pour elle. Elle peut compter sur ses proches, tous gaga de Nina pour s'occuper de la fillette : "Je délègue. Il y a papi et mamie, il y a le papa. Je prends le temps de me faire faire un petit massage. J'ai enfin eu le droit de reprendre le footing. Cela me fait un bien fou à la tête. Il ne faut pas oublier que l'on est une femme, que l'on est un couple, sinon on peut vite se perdre."