Lorie Pester : Sa fille Nina avec elle sur le tournage de Demain nous appartient

Le retour du lieutenant Salducci, c'est pour bientôt ! Le jeudi 25 février 2021, TF1 diffusera enfin l'épisode dans lequel Lorie Pester refoule les pavés de la ville de Sète. Mais il ne s'agira pas d'intégrer, à nouveau, les équipes du commissariat. N'oubliez pas qu'elle avait quitté précipitamment le Sud de la France par amour pour s'envoler au Brésil avec son amoureux, Marc Véry, un serial killer. Il ne faudrait, donc, pas trop s'attacher à sa présence. "Je ne suis revenue que pour une intrigue, précise la comédienne dans les colonnes du magazine Télé Loisirs. Aujourd'hui, ma vie n'est pas à Sète. Je suis devenue maman et ma famille est à Paris. Mais je ne ferme pas la porte à d'autres retours ponctuels. Je suis très attachée à Lucie. Elle est touchante parce qu'elle agit avec son coeur."

Il a effectivement fallu faire preuve d'organisation. Mais Lorie Pester est parvenue à allier sa vie de maman à celle d'actrice. Le 7 février dernier, elle partageait sur Instagram une photographie sur laquelle on apercevait l'un des jouets de sa fille Nina - née en août 2020 - posé sur un script. Elle s'estimait "chanceuse d'avoir son bébé auprès d'elle quand elle tourne".

Alors, que nous réserve le personnage de Lucie Salducci ? Beaucoup de surprises, si l'on en croit son interprète. "Elle revient pour voir quelqu'un de gravement malade, qu'elle aime beaucoup, résume-t-elle. Mais cette personne meurt avant son arrivée. Lucie va se recueillir sur sa tombe et en profite pour rendre visite à ses amis..."

On ne peut pas dire qu'elle ait chômé depuis son départ. Loin des terres occitanes, Lorie Pester a été aperçue dans Maddy Etcheban, diffusé sur France 3 en 2020, et a écrit un livre consacré au bien-être intitulé C'est pas (si) compliqué - aux éditions Flammarion. Elle est aussi devenue maman et voit désormais sa carrière d'un oeil différent. "Je pourrais mettre à jour les chapitres sur le sommeil, la culpabilité ou le fait de prendre du temps pour soi, explique-t-elle à propos de son ouvrage. Mais avoir un bébé, c'est avant tout de l'amour et du bonheur. J'ai la chance d'avoir un compagnon génial et très présent. Et une super petite, qui sourit tout le temps, et fait ses nuits depuis ses 2 mois et demi. C'est génial quand on est une grosse dormeuse comme moi !" Plus que seize dodos avant de la revoir à l'écran...

