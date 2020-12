Lorie Pester de retour dans Demain nous appartient : images inédites des coulisses du tournage !

2021 débutera sur les chapeaux de roues ! Sur TF1, en tout cas, on enchaînera les bonnes nouvelles. Et parmi les lueurs d'espoir de cette année prochaine, les téléspectateurs retrouveront le sourire devant le retour de Lorie Pester dans la série Demain nous appartient. C'est ce que laisse penser les récents partages de la comédienne, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Le lundi 14 décembre 2020, elle est apparue sur les plateaux de tournage aux côté de Solène Hébert, Mayel Elhajaoui et Catherine Benguigui.

Lucie Salducci devrait donc réintégrer prochainement la coloc. Comme vous le savez, la commissaire de police avait quitté la ville de Sète par amour, et par la même occasion cet appartement de rêve qu'elle louait avec Georges et Victoire. Son retour sur les lieux pourrait également signifier que Soraya et Rémy vont concrétiser leur projet de s'installer en Martinique - à moins qu'il ne soit bien le criminel responsable des home jacking qui terrorise les Sétois et que les choses tournent mal. Concernant Lorie Pester, les choses ont toujours été claires, quoiqu'il arrive : son absence n'était que temporaire.

Parfois il faut faire des choix pour bien faire les choses

Vous le savez, l'actrice a réalisé son plus beau projet en donnant naissance à sa petite Nina en août 2020. Mais après avoir pris le temps de s'occuper de sa fille, après avoir découvert les aléas des nuits courtes et des vomis surprises, Lorie a souhaité reprendre le rôle de Lucie Salducci qui lui manquait tant... et qui manquaient tant aux fans de Demain nous appartient. "J'ai décidé de faire le choix de prendre une petite pause d'environ un an pour pouvoir faire d'autres choses professionnelles et personnelles, expliquait-elle à TF1 à propos de son départ. J'ai une tourné qui a déjà commencé, j'avais besoin de la commencer sereinement, sans me dire que j'ai un jour de tournage avant, que j'allais dormir 3 heures dans un bus. Parfois il faut faire des choix pour bien faire les choses." L'avenir lui a donné raison...