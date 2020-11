Lorie Pester, sa fille Nina s'invite en pleine interview : la maman gênée, silence du journaliste

Lorie (Laure Pester) est une jeune maman active. La chanteuse et comédienne de 38 ans vient de sortir son livre C'est pas si compliqué, chez Flammarion, et en fait la promotion alors qu'elle est confinée avec son bébé. Et cela a donné une scène cocasse comme elle l'a raconté mardi 17 novembre 2020.

Lors du premier confinement elle était enceinte, lors du deuxième, elle pouponne. Lorie Pester a donné naissance à sa fille Nina début août – et non le 12 août comme l'ont dit "tous les magazines people à la c**" (déclaration réalisée dans TPMP il y a peu). Sa fille aurait donc bientôt 4 mois et elle en prend soin tout en travaillant. En story de son compte Instagram, Lorie Pester a dévoilé comment son bébé s'était invité en pleine interview. Et il faut dire que même si cela semble l'avoir gênée, nous, ça nous a plutôt fait rire.

"En phoner (interview par téléphone) avec un journaliste pour la promo de mon livre... J'ai dans les bras mon petit coeur qui vient de finir son biberon... et en pleine conversation avec le journaliste, ma fille fait un énorme rot juste à côté de mes écouteurs... gros silence du journaliste.. Je lui ai dit que ce n'était pas moi... J'espère qu'il m'a cru ! On verra dans l'article !", a-t-elle raconté. Une histoire accompagnée d'un émoji qui pleure de rire.

Une anecdote intime qu'elle partage gentiment au risque de ne pas apprécier que l'info soit reprise. Comme ce fût le cas avec ses "problèmes de voisinage". "Je vais bientôt voir mes voisins du dessous. Quand j'aurai défoncé cette latte de parquet qui grince et qui en une fraction de seconde réveille mon bébé alors que ça fait une heure que j'essaie de l'endormir !!!" avait-elle déclaré en octobre sur les réseaux sociaux avant de s'agacer de voir les titres accrocheurs des sites qui ont repris l'histoire. Mais tout ça, c'est du passé. Lorie Pester est une maman épanouie qui découvre les joies et les imprévus de la maternité.