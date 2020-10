Lorie Pester "oppressée" pendant le 1er confinement : ses astuces pour affronter le 2e

Depuis la dernière prise de parole d'Emmanuel Macron le 28 octobre 2020, nombreux sont les internautes à faire part de leur tristesse et de leur baisse de moral. Même si tout le monde s'attendait à un nouveau confinement, difficile de digérer le fait de rester au maximum chez soi une nouvelle fois, même si les mesures sont plus souples que lors du dernier confinement. Invitée sur Europe 1 au lendemain de l'allocution, Lorie Pester a tenté de donner quelques conseils pour garder le moral en ces temps difficiles.

La date du 28 octobre était aussi marquée par la sortie du livre de Lorie C'est pas (si) compliqué, mes astuces pour positiver le quotidien. Lors de son interview dans Europe Matin - le 5/7, la jeune maman a donc prodigué quelques précieuses astuces pour remonter la pente : "Il y a plusieurs choses à faire, mais la première est que si on a la chance d'être en bonne santé, il faut en avoir conscience car il y en a qui sont à l'hôpital malheureusement, loin de leur famille. Il faut voir le bon côté des choses, essayer de lâcher prise et se dire qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qu'on nous oblige de faire. C'est comme ça, il faut lâcher prise et se dire que c'est un mauvais moment à passer mais qu'il faut en passer par là."

La belle blonde de 38 ans encourage donc à accepter ce qu'il se passe et surtout à s'adapter. Elle conseille aussi de bien manger, bien dormir ou faire du sport pour être bien dans son corps et dans sa tête. La méditation est aussi une bonne solution selon Lorie. "Ca fonctionne. Pendant la première période de confinement, j'étais en pleine grossesse et je n'étais vraiment pas bien parce qu'à chaque fois que j'allumais la télé, je voyais des chiffres qui me faisaient halluciner, avec des gens contaminés, des gens qui étaient morts. Je me sentais oppressée. Alors dans ces moments-là, je m'isolais, j'essayais de prendre cinq minutes pour moi. Je faisais cinq minutes de méditation et ça me faisait vraiment beaucoup de bien de me recentrer sur ma respiration, sur tous les membres de mon corps. Ca peut paraitre un peu égoïste ou égocentrique, mais se recentrer sur soi, c'est vraiment important dans les périodes comme celles-là", a-t-elle conclu sur les ondes d'Europe 1.