Lorie maman épuisée : à bout de nerfs, la chanteuse dénonce ses voisins

La vie en copropriété a ses avantages et ses inconvénients. Dans les grandes villes - et surtout en période de confinement, voire de couvre-feu -, les citoyens vivent un peu avec leurs voisins. Et pour Lorie Pester, cette situation n'est pas toujours des plus agréables. Maman d'une petite Nina depuis quelques mois, elle comprend désormais que les problèmes liés à son logement peuvent avoir de lourdes répercussions. "Je vais bientôt voir mes voisins du dessous, a-t-elle expliqué, épuisée, le matin du 15 octobre 2020 sur Instagram. Quand j'aurai défoncé cette latte de parquet qui grince et qui en une fraction de seconde réveille mon bébé alors que ça fait une heure que j'essaie de l'endormir !!!"

Des cernes qui descendent jusqu'aux genoux

Ce n'est pas la première fois que Lorie évoque le fait qu'elle tient difficilement le coup face aux difficultés de son rôle de maman. Si elle nage dans le bonheur depuis la naissance de sa fille, la comédienne de 38 ans a également oublié ce qu'était une bonne nuit de sommeil. Elle qui adorait dormir ! Sur les réseaux sociaux, victimes de ses réveils à répétitions, elle avouait avoir le visage marqué par des cernes qui "descendent jusqu'aux genoux". Heureusement, maman a su passer outre pour boucler son nouvel ouvrage C'est pas (si) compliqué !, paru chez Flammarion le 28 octobre 2020 : un recueil d'astuces pour positiver, dans la vie de tous les jours, qu'elle va certainement devoir repotasser pour son propre bien-être.

Une grossesse très secrète

Évidemment, ces petits tracas ne sont rien face à ce qu'elle a traversé. Atteinte d'endométriose, Lorie a traversé un véritable parcours du combattant avant de tomber enceinte. Sa grossesse, elle avait même choisi de ne la dévoiler à personne – son départ de Demain nous appartient était-il lié à son état ? "J'avais besoin de prendre le temps. Le temps de nous découvrir, celui de nous comprendre et de nous apprivoiser, finissait-elle par avouer publiquement. Du temps pour savourer, à notre rythme, chacun de ces premiers instants, intenses, uniques. Pour ces raisons, je n'avais rien dévoilé jusqu'à présent, mais aussi par superstition. Pendant la grossesse, je redoutais que quelque chose de néfaste ne se produise. Pas très rationnel, j'en conviens." Tout s'est bien passé pour Lorie. Les problèmes, hélas, c'est maintenant qu'ils commencent...