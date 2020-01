Lorie Pester bientôt de retour dans Demain nous appartient ? Pas si vite !

Lorie Pester est sur tous les fronts. En plus de poursuivre sa tournée musicale à travers la France, la jeune femme de 37 ans continue de s'épanouir sur le petit écran. Elle est notamment très attendue au casting de la nouvelle fiction de France 3, Maddy Etcheban, laquelle sera diffusée le 25 janvier prochain. Il s'agit d'un feuilleton policier dans lequel elle incarne Clara Delaunay, une pétillante et rigolote policière. Autant de projets qui font se poser la question : à quand son retour dans Demain nous appartient ? Invitée sur RTL samedi 18 janvier 2020 dans l'émission On refait la télé, l'interprète de Près de moi a donné la réponse et elle ne va pas ravir ses fans.

"Il y en a plein qui disent 'tu es partie en avril donc il faut que tu reviennes en avril', parce que ça fait un an. Là en tout cas, en avril, ça sera pas du tout possible, avec les projets ça va être compliqué, ça sera sans doute plus qu'un an", a-t-elle déclaré. Qu'on se rassure, Lorie Pester ne claque pas la porte de la série de TF1 pour autant. Cependant, son personnage de Lucie Salducci ne devrait pas revenir de manière récurrente. "L'envie est toujours là, j'ai mes potes là-bas c'est une ambiance particulière, c'est la famille, c'est une belle série de qualité, quotidienne. Mais si je reviens, ça ne sera pas pour du quotidien. (...) Pour une arche ou deux arches exceptionnelles, mais là je ne pourrai plus... J'ai envie de faire d'autres choses aussi", a-t-elle confié.

Pour rappel, c'est en avril 2019 que Lorie annonçait son départ de Sète sur Instagram, au grand dam de ses admirateurs. "Après deux ans de tournage et d'allers-retours entre Sète et Paris, j'avais besoin de prendre du temps pour mener à bien d'autres projets professionnels et personnels. Même si j'adore Demain nous appartient et que je m'y sens bien, il faut parfois savoir faire des choix", expliquait-elle.