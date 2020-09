Lorie Pester, maman fatiguée : son astuce pour cacher ses cernes

Lorie Pester est récemment devenue maman et commence une nouvelle vie. L'actrice et chanteuse est fatiguée. Elle a une astuce pour cacher ses petits yeux et ses cernes et demande de l'aide aux développeurs d'applications...

Lorie Pester a annoncé la venue au monde de sa fille le vendredi 11 septembre sur Instagram, surprenant ainsi ses près de 270 000 abonnés. "J'avais besoin de prendre le temps. Le temps de nous découvrir, celui de nous comprendre et de nous apprivoiser. Du temps pour savourer, à notre rythme, chacun de ces premiers instants, intenses, uniques. Pour ces raisons, je n'avais rien dévoilé jusqu'à présent, mais aussi par superstition. Pendant la grossesse, je redoutais que quelque chose de néfaste ne se produise. Pas très rationnel, j'en conviens", expliquait-elle. Depuis, elle partage quelques instants de sa nouvelle vie de famille, mais masque toujours le visage de la petite Nina. La célèbre interprète des chansons Week-end et Ma meilleure amie prend également soin de sa propre personne : elle a changé de coupe de cheveux et fait son retour à la salle de sport, pour commencer sa remise en forme.

